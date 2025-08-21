통화 / CSIQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CSIQ: Canadian Solar Inc
11.70 USD 0.07 (0.59%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSIQ 환율이 오늘 -0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.56이고 고가는 12.12이었습니다.
Canadian Solar Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSIQ News
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- Canadian Solar unveils low carbon solar modules with reduced footprint
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Canadian Solar to launch new modular battery for utility-scale storage
- Canadian Solar Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Canadian Solar stock price target lowered to $15 at Mizuho on mixed earnings
- New Strong Sell Stocks for August 22nd
- Why JinkoSolar Fell Today
- Why Canadian Solar Plummeted Today
- First Solar (FSLR) Stock Is Falling Thursday: What's Driving The Action? - First Solar (NASDAQ:FSLR)
- Canadian Solar Inc. (CSIQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canadian Solar Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CSIQ)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Oppenheimer lowers Canadian Solar stock price target on weak China demand
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Canadian Solar Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ)
- Canadian Solar (CSIQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Canadian Solar Posts $1.7 Billion Sales
- Why Is Canadian Solar Stock Sinking Thursday? - Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ)
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
일일 변동 비율
11.56 12.12
년간 변동
6.57 19.54
- 이전 종가
- 11.77
- 시가
- 11.98
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- 저가
- 11.56
- 고가
- 12.12
- 볼륨
- 3.493 K
- 일일 변동
- -0.59%
- 월 변동
- 21.50%
- 6개월 변동
- 35.73%
- 년간 변동율
- -29.31%
20 9월, 토요일