CSIQ: Canadian Solar Inc

11.70 USD 0.07 (0.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSIQ ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.56 e ad un massimo di 12.12.

Segui le dinamiche di Canadian Solar Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.56 12.12
Intervallo Annuale
6.57 19.54
Chiusura Precedente
11.77
Apertura
11.98
Bid
11.70
Ask
12.00
Minimo
11.56
Massimo
12.12
Volume
3.493 K
Variazione giornaliera
-0.59%
Variazione Mensile
21.50%
Variazione Semestrale
35.73%
Variazione Annuale
-29.31%
20 settembre, sabato