CSIQ: Canadian Solar Inc
11.70 USD 0.07 (0.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSIQ ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.56 e ad un massimo di 12.12.
Segui le dinamiche di Canadian Solar Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CSIQ News
Intervallo Giornaliero
11.56 12.12
Intervallo Annuale
6.57 19.54
- Chiusura Precedente
- 11.77
- Apertura
- 11.98
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Minimo
- 11.56
- Massimo
- 12.12
- Volume
- 3.493 K
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- 21.50%
- Variazione Semestrale
- 35.73%
- Variazione Annuale
- -29.31%
20 settembre, sabato