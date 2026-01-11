SmartGOLDEA
- エキスパート
- Fu Tak Tin
- バージョン: 2.10
- アップデート済み: 11 1月 2026
- アクティベーション: 5
これはMetaTrader 4用の多機能なエキスパートアドバイザー（EA）であり、金（XAUUSD）の取引向けに設計されています。長期的なパッシブインカムを構築するためには、**3000米ドル**の投資資金が推奨されています。
**主な機能:**
1. **コア取引機能:**
* **グリッド取引システム**
* 最大10段階のグリッドレベル
* 各レベルで利益目標に達すると自動的に決済し、新規注文を再発注
2. **リスク管理機能:**
* **プロテクションメカニズム**
* **ノートレードゾーン:**
* 過去7日間の最高値を計算
* 最高値から1000ピップス（カスタマイズ可能）以内では取引を行わない
* 高値掴みのリスクを回避
3. **技術制御機能:**
* **資金管理:**
* 自動ロット計算（リスク率に基づく）
* 最大リスク制御（デフォルト1%）
* **利益確定機能**
* **利益目標設定**（例：50,000ドル）
4. **可視化機能:**
* チャート表示
* 口座状態表示（純資産、確定済み利益、利用可能証拠金）
* 保護機能の状態表示
5. **市場条件チェック:**
* **ATR（平均真の範囲）フィルター:**
* 市場のボラティリティが十分な場合のみ取引を実行
🔧 **パラメータ設定**
入力パラメータ（MT4プロパティウィンドウで表示）:
* マジックナンバー
* ノートレードゾーンの距離
* 保護機能のオン/オフ
* 取引セッション
📈 **適したシナリオ:**
* 金（XAUUSD）取引
* レンジ相場環境
* 中長期保有戦略
* 厳格なリスク管理が求められる場合