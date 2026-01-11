これはMetaTrader 4用の多機能なエキスパートアドバイザー（EA）であり、金（XAUUSD）の取引向けに設計されています。長期的なパッシブインカムを構築するためには、**3000米ドル**の投資資金が推奨されています。





**主な機能:**





1. **コア取引機能:**

* **グリッド取引システム**

* 最大10段階のグリッドレベル

* 各レベルで利益目標に達すると自動的に決済し、新規注文を再発注





2. **リスク管理機能:**

* **プロテクションメカニズム**

* **ノートレードゾーン:**

* 過去7日間の最高値を計算

* 最高値から1000ピップス（カスタマイズ可能）以内では取引を行わない

* 高値掴みのリスクを回避





3. **技術制御機能:**

* **資金管理:**

* 自動ロット計算（リスク率に基づく）

* 最大リスク制御（デフォルト1%）

* **利益確定機能**

* **利益目標設定**（例：50,000ドル）





4. **可視化機能:**

* チャート表示

* 口座状態表示（純資産、確定済み利益、利用可能証拠金）

* 保護機能の状態表示





5. **市場条件チェック:**

* **ATR（平均真の範囲）フィルター:**

* 市場のボラティリティが十分な場合のみ取引を実行





🔧 **パラメータ設定**

入力パラメータ（MT4プロパティウィンドウで表示）:

* マジックナンバー

* ノートレードゾーンの距離

* 保護機能のオン/オフ

* 取引セッション





📈 **適したシナリオ:**

* 金（XAUUSD）取引

* レンジ相場環境

* 中長期保有戦略

* 厳格なリスク管理が求められる場合