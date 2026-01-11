SmartGOLDEA

これはMetaTrader 4用の多機能なエキスパートアドバイザー（EA）であり、金（XAUUSD）の取引向けに設計されています。長期的なパッシブインカムを構築するためには、**3000米ドル**の投資資金が推奨されています。

**主な機能:**

1.  **コア取引機能:**
    *   **グリッド取引システム**
    *   最大10段階のグリッドレベル
    *   各レベルで利益目標に達すると自動的に決済し、新規注文を再発注

2.  **リスク管理機能:**
    *   **プロテクションメカニズム**
    *   **ノートレードゾーン:**
        *   過去7日間の最高値を計算
        *   最高値から1000ピップス（カスタマイズ可能）以内では取引を行わない
        *   高値掴みのリスクを回避

3.  **技術制御機能:**
    *   **資金管理:**
        *   自動ロット計算（リスク率に基づく）
        *   最大リスク制御（デフォルト1%）
    *   **利益確定機能**
    *   **利益目標設定**（例：50,000ドル）

4.  **可視化機能:**
    *   チャート表示
    *   口座状態表示（純資産、確定済み利益、利用可能証拠金）
    *   保護機能の状態表示

5.  **市場条件チェック:**
    *   **ATR（平均真の範囲）フィルター:**
        *   市場のボラティリティが十分な場合のみ取引を実行

🔧 **パラメータ設定**
入力パラメータ（MT4プロパティウィンドウで表示）:
*   マジックナンバー
*   ノートレードゾーンの距離
*   保護機能のオン/オフ
*   取引セッション

📈 **適したシナリオ:**
*   金（XAUUSD）取引
*   レンジ相場環境
*   中長期保有戦略
*   厳格なリスク管理が求められる場合
