Shadow AI Commander Ultimate MT4

Shadow AI Commander Ultimate - 戦術的トレード支援システム

コンセプト
「感情の排除。徹底した規律。外科手術のような利益抽出」

Shadow AI Commanderは、単なるインジケーターではありません。あなたの戦場における「戦術指揮官」です。
高確率なエントリーポイントを指示するだけでなく、「鉄壁の守り（Iron Wall Logic）」により、トレーダーを死に至らしめる「無意味なレンジ相場」でのエントリーを強力に抑制します。

核心哲学
規律 (Discipline): 明確なシグナル無しにエントリーさせない。
データ (Data): ボラティリティとトレンドに基づいた論理的判断。
生存 (Survival): 感情トレードによる自滅を防ぐことを最優先する。


主な機能
・高精度シグナル: 足の確定時に矢印が出現（リペイントなし）。
・戦術ダッシュボード (Cockpit): 直近1000本の勝率、獲得Pips数をリアルタイム表示。
・Iron Wall (鉄壁): マルチタイムフレーム分析により、危険なレンジでは「WAIT」を表示し、強力なトレンド発生時のみ「GO」サインを出します。
・スプレッド警告: スプレッド拡大時に警告を表示。
・TP/SLライン自動描画: ATR（ボラティリティ）に基づき、最適な利確・損切りラインをチャート上に自動描画。エントリー瞬間にリスクリワードを視覚化します。
・ステルス決済機能: トレンドの勢いが消滅した際、ラインを自動消去し「逃げ（Exit）」のタイミングを示唆します。
・通知機能: アラート音、スマホ通知(Push)、メール通知対応。

推奨環境:
・通貨ペア: ドル円(USDJPY), ゴールド(XAUUSD), ユーロドル(EURUSD) 等
・時間足: H1（推奨・高勝率）、M15/M30（アクティブ）

免責事項:
過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。本ツールは意思決定を強力にサポートしますが、最終的な投資判断は利用者ご自身で行ってください。適切な資金管理(Money Management)を徹底してください。

Shadow System Candles
Tomoaki Mizutani
インディケータ
Shadow System Candles
インディケータ
Shadow System Candles - トレンド可視化システム コンセプト 「暗闇での乱射はやめろ。相場にナイトビジョンを装備せよ」 Shadow System Candlesは、FXトレードプロジェクト「Shadow Operation」の視覚コアシステムです。 AIロジック(ADXと移動平均の統合判断)に基づき、ノイズを排除し、相場の「真のトレンド方向」をローソク足の色で可視化します。
FREE
Shadow System Candles MT4
Tomoaki Mizutani
インディケータ
Shadow System Candles MT4
インディケータ
FREE
Shadow AI Commander Ultimate
Tomoaki Mizutani
インディケータ
Shadow AI Commander Ultimate
インディケータ
