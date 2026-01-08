Shadow AI Commander Ultimate - 戦術的トレード支援システム





コンセプト

「感情の排除。徹底した規律。外科手術のような利益抽出」





Shadow AI Commanderは、単なるインジケーターではありません。あなたの戦場における「戦術指揮官」です。

高確率なエントリーポイントを指示するだけでなく、「鉄壁の守り（Iron Wall Logic）」により、トレーダーを死に至らしめる「無意味なレンジ相場」でのエントリーを強力に抑制します。





核心哲学

規律 (Discipline): 明確なシグナル無しにエントリーさせない。

データ (Data): ボラティリティとトレンドに基づいた論理的判断。

生存 (Survival): 感情トレードによる自滅を防ぐことを最優先する。





主な機能

・高精度シグナル: 足の確定時に矢印が出現（リペイントなし）。

・戦術ダッシュボード (Cockpit): 直近1000本の勝率、獲得Pips数をリアルタイム表示。

・Iron Wall (鉄壁): マルチタイムフレーム分析により、危険なレンジでは「WAIT」を表示し、強力なトレンド発生時のみ「GO」サインを出します。

・スプレッド警告: スプレッド拡大時に警告を表示。

・TP/SLライン自動描画: ATR（ボラティリティ）に基づき、最適な利確・損切りラインをチャート上に自動描画。エントリー瞬間にリスクリワードを視覚化します。

・ステルス決済機能: トレンドの勢いが消滅した際、ラインを自動消去し「逃げ（Exit）」のタイミングを示唆します。

・通知機能: アラート音、スマホ通知(Push)、メール通知対応。





推奨環境:

・通貨ペア: ドル円(USDJPY), ゴールド(XAUUSD), ユーロドル(EURUSD) 等

・時間足: H1（推奨・高勝率）、M15/M30（アクティブ）





免責事項:

過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。本ツールは意思決定を強力にサポートしますが、最終的な投資判断は利用者ご自身で行ってください。適切な資金管理(Money Management)を徹底してください。