Ast Crosshair for MT4
- インディケータ
- Wataru Horino
- バージョン: 1.0
シンプルなクロスヘアインジケーターです。
【主な機能・特徴】
- マウスカーソルに追従する価格・時間の十字ガイドラインを表示し、チャート上の情報を直感的に確認できるようになります。
- 計算処理を最小限に抑えた設計のため、動作が軽く、チャートの負荷をほとんど増やしません。
- マウスカーソルがチャート外に出た場合は、自動的にクロスヘアが消えるため、不要な表示が残りません。
【こんな方におすすめ】
- 環境認識の効率を上げたいと感じている方
- チャートをシンプルかつ実用的にカスタマイズしたい方
- 高値・安値・ネックラインなどを、直感的かつ正確に確認したい方
【使い方】
- 対象のチャートに「Ast Crosshair」を適用すれば、すぐに使用できます。
- チャート上で、価格・時間に沿った十字のガイドラインがマウスカーソルに追従するようになります。
- 必要であれば、使用環境に応じて色やオフセット等のパラメーターを調整してください。
【パラメーター一覧】
- Crosshair color
クロスヘア（縦線・横線）の色を指定します。
- Horizontal offset
縦線の横方向オフセットをピクセル単位で調整します。
＋の値で「右側」、－の値で「左側」
- Vertical offset
横線の縦方向オフセットをピクセル単位で調整します。
＋の値で「下側」、－の値で「上側」
- Idle auto hide
マウスが5秒間動かなかったときに、クロスヘアを自動で非表示にする機能です
【注意事項】
- 製品名の Ast は、開発者ブランド "Astrea" の略称です。"Ast" 表記を含む第三者の製品・企業・サービスとは関係ありません。
- 本インジケーターはガイドを表示するツールです。売買シグナルや自動売買機能は含まれていません。
- ご利用のブローカーや MT4 のバージョンによって、表示や動作が一部異なる場合があります。
- メインチャート以外（インジケーター専用サブウィンドウ）では表示されない仕様です。
- クロスヘアはオブジェクトリストには表示しない設計のため、線を直接操作・削除することはできません。
クロスヘアを無効化したい場合は、本インジケーター自体をチャートから削除してください。
- MT4 の仕様上、マウスカーソルを高速でチャート外へ移動させた場合、チャート外移動を検出できない可能性があります。