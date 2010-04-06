Ast Crosshair for MT4

シンプルなクロスヘアインジケーターです。

【主な機能・特徴】

  • マウスカーソルに追従する価格・時間の十字ガイドラインを表示し、チャート上の情報を直感的に確認できるようになります。
  • 計算処理を最小限に抑えた設計のため、動作が軽く、チャートの負荷をほとんど増やしません。
  • マウスカーソルがチャート外に出た場合は、自動的にクロスヘアが消えるため、不要な表示が残りません。

    【こんな方におすすめ】

    • 環境認識の効率を上げたいと感じている方
    • チャートをシンプルかつ実用的にカスタマイズしたい方
    • 高値・安値・ネックラインなどを、直感的かつ正確に確認したい方

      【使い方】

      1. 対象のチャートに「Ast Crosshair」を適用すれば、すぐに使用できます。
      2. チャート上で、価格・時間に沿った十字のガイドラインがマウスカーソルに追従するようになります。
      3. 必要であれば、使用環境に応じて色やオフセット等のパラメーターを調整してください。

        【パラメーター一覧】

        • Crosshair color
          クロスヘア（縦線・横線）の色を指定します。
        • Horizontal offset
          縦線の横方向オフセットをピクセル単位で調整します。
          ＋の値で「右側」、－の値で「左側」
        • Vertical offset
          横線の縦方向オフセットをピクセル単位で調整します。
          ＋の値で「下側」、－の値で「上側」
        • Idle auto hide
          マウスが5秒間動かなかったときに、クロスヘアを自動で非表示にする機能です

          【注意事項】

          • 製品名の Ast は、開発者ブランド "Astrea" の略称です。"Ast" 表記を含む第三者の製品・企業・サービスとは関係ありません。
          • 本インジケーターはガイドを表示するツールです。売買シグナルや自動売買機能は含まれていません。
          • ご利用のブローカーや MT4 のバージョンによって、表示や動作が一部異なる場合があります。
          • メインチャート以外（インジケーター専用サブウィンドウ）では表示されない仕様です。
          • クロスヘアはオブジェクトリストには表示しない設計のため、線を直接操作・削除することはできません。
            クロスヘアを無効化したい場合は、本インジケーター自体をチャートから削除してください。
          • MT4 の仕様上、マウスカーソルを高速でチャート外へ移動させた場合、チャート外移動を検出できない可能性があります。

