登録者数1200人!!! - ページ 36

ラシード・ウマロフ
お客様のシグナルは、ご利用のブローカーに関係なく、ウェブサイト上でご利用いただけます。何が問題なのかわからないのですが？

必要な条件に適した信号の探索を自動化する機能がない場合。

解析を通じて最初に実装したのは、kodobaseのすべての統計スクリプトを信号の状態に適用して使うことでした。これには、第三者の各種スクリプトによるシグナル売買履歴のチャートへの追加や、第三者のスクリプトによるシグナル売買の各種指標分析などが含まれます。すなわち、シグナルは通常の取引履歴として扱われた。サードパーティーのスクリプトは（古いものでも）、MQLの新機能のおかげで、1つのインルーラーを追加するだけで動作しました。コドベースのすべての年数を信号に適用できるのはとても便利です。

しかし、webrequestがまだMQL5.comにログインできているときに、状態がパースされていたのです。今、この機会も奪われてしまった。ブラウザ経由でCSVをアップロードし、それを読み込んでパースする簡単な方法がないのです。

 
fxsaber

fxsaber

そのため、サービス全体のシグナルを検索することは不可能です。

まず自分の取引成績に合ったシグナルを見つけ、そのシグナルに合ったブローカーを探すのが筋というものです。

いや、私たちは別の理解をしています。利用できる環境の中で、信号を使って仕事をするべきだ。

端末から信号基盤全体にアクセスできるようにするタスクはない。

 
レナト・ファットフーリン

これは、ビジネス的には論理的な解決策かもしれませんが、利便性や機能性の観点からは、そうではありません。
 
レナト・ファットフーリン

MQL5からの売買シグナルを管理 する項目があります。ただし、信号の履歴は表示されません。

売買シグナルを管理するための機能群。これらの機能により

  • コピー可能な売買シグナルの情報を受け取ることができます。
  • 取引シグナルをコピーする際の読込みや設定。
  • MQL5言語を使って、シグナルを購読したり、購読を解除したりします。

機能

アクション

SignalBaseGetDouble

選択された信号の double 型のプロパティの値を返します。

SignalBaseGetInteger

選択された信号の整数型プロパティの値を返します。

SignalBaseGetString

選択された信号の文字列型プロパティの値を返します。

シグナルベースセレクト

端末で利用可能な取引シグナルのベースから作業用のシグナルを選択します。

シグナルベーストータル

端末で利用可能な信号の総量を返します。

SignalInfoGetDouble

売買シグナルコピー設定から double-type プロパティの値を返します。

SignalInfoGetInteger

売買シグナルコピー設定から整数型の値を返す

SignalInfoGetString

取引シグナルコピー設定から文字列プロパティの値を返します。

SignalInfoSetDouble

売買シグナルコピー設定におけるダブルプロパティの値を設定する

SignalInfoSetInteger

売買シグナルコピー設定における整数型プロパティの値を設定する

シグナルサブスクライブ

売買シグナルコピーの購読を設定する

シグナルアンサブスクライブ

トレーディングシグナリングコピーから退会する


レナト・ファットフーリン
現在の取引口座との互換性によってフィルタリングされたシグナルがターミナルで利用可能です。


後者の制約により、手動で信号を解析する機会が極端に少なくなる。そう、ターミナルを手動で使用するユーザーに対しては行わなければなりませんが、プログラマーはソフトウェアの解析のためにMQL5.comのサイトに行かなければならず、それこそがほとんどのトレーダーが行っていることなのです。その結果、ウェブサーバーにさらなる負荷がかかり、不正確なウェブパーサーという形で自転車操業になってしまうのです。しかし、実際には、悪名高い「互換性」が要求されるのは、リストの中からSignalSubcribe SignalUnsubscribeの2つの関数だけである。

MQL5でプログラムを書いて、カスタム基準でシグナルを選択し、それらのシグナルの短いリストを直接MetaTrader 5のチャートに作成できたらどんなにクールだろうと空想していました。そして、指定された特性を持つ取引シグナルを探すプロの投資家にとって、どれだけのチャンスが開かれることでしょうか。

 

一方的な認識を持っているんですね。

他人のことを考えると、途端に世界のイメージが根底から崩れてしまう。そして、知覚のレベルにまで深く入り込めば、悟りを開くことができるのです。

 
レナト・ファットフーリン

私もMT5 で、あるシグナルがどうやって上位に来るのか不思議に思っています。

信号「A」が4ページ目で「B」が1ページ目というようなランキングを、どうやって作ったのだろう......。

説明していただけますか。

ペトロス・シャタフツィヤン

2つの信号の違いは何ですか？

シグナルBは、少なくとも取引数が 少ないために、MT4のランキングで繰り返し観測されていますが、これも少し間違っています。なぜなら、トレーダーが持っている取引数と利益は、何らかの安定性を示し、少ない数と利益は、ランダム性、あるいはMT4トップで11位から20位の間にあるシグナルからの例として、描かれた歴史を示しているからです。
 
Marat Khabiev:
シグナルBは、MT4のランキングで繰り返し見てきたように、少なくとも取引回数が 少なかったことが勝因ですが、これも少し間違っています。なぜなら、トレーダーが行った取引と利益が多いほど、何らかの安定性を示し、少ないほど、MT4の上位11位から20位の間のシグナルの例として、ランダム性、あるいは描かれた歴史を示すからです。

そんなことないですよ。

同じレベルのシグナルをたくさんお見せすることができますが、あるシグナルは他のシグナルの10倍以上の取引をして います。また、週数も考慮する必要があります。

