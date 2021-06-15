登録者数1200人!!! - ページ 42

そうですね、信号が上位にあるということは、信号そのものを分析するための特性によって、それに見合ったものであるということだと思います。

加入者による信号の評価を十分に行うという意味でのサービス向上としては、例えば100人以上というような加入者数のラインを作ればいい。

 
セルゲイ・ゴルベフ
おそらく、有料シグナルに登録したデモ口座（できる）。
デモ口座は、例えば6Mまたは10Mのいずれかになります。
デモ口座でなくてもOK!加入者のセント口座に100ドル（10 000$）がある場合、加入者の資金のラインは100ドルではなく10 000$と表示されます。
 
ひとつだけ、わからないことがある!2017年1月初めからこのシグナルを見ていると増加率は2501％、現在2756％当月の利益が10.02％しかないのに255％の増加率はどこから来たのでしょうか？
 
ラミル・スンガトフ
ある数字を別の数字で割ってみたことはありますか？)
 
私が言いたいのは、これではいけないと思うのです...本当の意味でのブーストが必要なのです...。
 
ラミル・スンガトフ
ただ、用語の把握は必要です。

問題は、「成長」という言葉を読んだ大多数の人が、「リターン」［例えばここhttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto］と 理解して いることである--ショーケースの中で強調されて「成長」と呼ばれている指標をそう解釈している--そして、この指標の誤った解釈が理解の混乱を招いているのである。

増量」の意味するところは、最初のページの「シグナルサービスに関するヘルプ」に記載されており、このサイト（https://www.mql5.com/ru/forum/1060 3/page227#comment_2841979）で私が正確に説明しています。

 

ちなみに、ある有名な資料では、両方の数値が記載されており、混同することはありません。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 全く同感です。すなわち、シグナル統計の中で「突出する」ことは、a) 加入者を誤解させる、b) 「奇跡を期待」して不当な リスクを取らせる、ということです。

絶対的な成長も、わかりやすくするために、存在させるべきです

ラミル・スンガトフ
ひとつだけ、わからないことがある!このシグナルを2017年1月初めから見ていると2501％の伸びで、現在は2756％です。 当月の利益が10.02％しかないのに、255％の伸びはどこから来たのでしょうか？

2501*1,1002=2751

ほとんど一致

 
ラミル・スンガトフ
デモは必要ありません!加入者のセント口座に100$（10 000$）がある場合、加入者の資金の行は100$ではなく、10 000$と表示されます。

口座にある100ドルと加入者資金の関係はどうなっているのか？

セント口座の契約者資金は、セントではなく、$で表示される、それがRenatの言い分です。

気にしないでください、加入者は好きな場所で、すべての口座で取引しています。

