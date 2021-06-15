登録者数1200人!!! - ページ 42 1...353637383940414243444546474849...230 新しいコメント Mikhail Gorenberg 2017.01.29 07:06 #411 そうですね、信号が上位にあるということは、信号そのものを分析するための特性によって、それに見合ったものであるということだと思います。 加入者による信号の評価を十分に行うという意味でのサービス向上としては、例えば100人以上というような加入者数のラインを作ればいい。 Ramil Sungatov 2017.01.29 19:19 #412 セルゲイ・ゴルベフ おそらく、有料シグナルに登録したデモ口座（できる）。デモ口座は、例えば6Mまたは10Mのいずれかになります。 デモ口座でなくてもOK!加入者のセント口座に100ドル（10 000$）がある場合、加入者の資金のラインは100ドルではなく10 000$と表示されます。 Ramil Sungatov 2017.01.29 19:45 #413 ひとつだけ、わからないことがある!2017年1月初めからこのシグナルを見ていると増加率は2501％、現在2756％当月の利益が10.02％しかないのに255％の増加率はどこから来たのでしょうか？ TheXpert 2017.01.29 20:05 #414 ラミル・スンガトフ ある数字を別の数字で割ってみたことはありますか？) Ramil Sungatov 2017.01.29 20:19 #415 私が言いたいのは、これではいけないと思うのです...本当の意味でのブーストが必要なのです...。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.29 20:48 #416 ラミル・スンガトフ 私が言いたいのは、私の意見としては、これはおかしい...本当の意味での増額が必要だ...ということです。ただ、用語の把握は必要です。問題は、「成長」という言葉を読んだ大多数の人が、「リターン」［例えばここhttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto］と 理解して いることである--ショーケースの中で強調されて「成長」と呼ばれている指標をそう解釈している--そして、この指標の誤った解釈が理解の混乱を招いているのである。増量」の意味するところは、最初のページの「シグナルサービスに関するヘルプ」に記載されており、このサイト（https://www.mql5.com/ru/forum/1060 3/page227#comment_2841979）で私が正確に説明しています。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.29 21:00 #417 ちなみに、ある有名な資料では、両方の数値が記載されており、混同することはありません。 Ramil Sungatov 2017.01.29 22:00 #418 アンドレイ・F・ゼリンスキーちなみに、ある有名な資料では、両方の数値が記載されており、混同することはありません。https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 全く同感です。すなわち、シグナル統計の中で「突出する」ことは、a) 加入者を誤解させる、b) 「奇跡を期待」して不当な リスクを取らせる、ということです。絶対的な成長も、わかりやすくするために、存在させるべきです Оффтоп Зелинского www.mql5.com Форум алго-трейдеров MQL5 Alexey Volchanskiy 2017.01.29 22:13 #419 ラミル・スンガトフ ひとつだけ、わからないことがある!このシグナルを2017年1月初めから見ていると2501％の伸びで、現在は2756％です。 当月の利益が10.02％しかないのに、255％の伸びはどこから来たのでしょうか？2501*1,1002=2751ほとんど一致 Alexey Volchanskiy 2017.01.29 23:12 #420 ラミル・スンガトフ デモは必要ありません!加入者のセント口座に100$（10 000$）がある場合、加入者の資金の行は100$ではなく、10 000$と表示されます。口座にある100ドルと加入者資金の関係はどうなっているのか？セント口座の契約者資金は、セントではなく、$で表示される、それがRenatの言い分です。気にしないでください、加入者は好きな場所で、すべての口座で取引しています。 1...353637383940414243444546474849...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、信号が上位にあるということは、信号そのものを分析するための特性によって、それに見合ったものであるということだと思います。
加入者による信号の評価を十分に行うという意味でのサービス向上としては、例えば100人以上というような加入者数のラインを作ればいい。
おそらく、有料シグナルに登録したデモ口座（できる）。
デモ口座は、例えば6Mまたは10Mのいずれかになります。
私が言いたいのは、私の意見としては、これはおかしい...本当の意味での増額が必要だ...ということです。
ただ、用語の把握は必要です。
問題は、「成長」という言葉を読んだ大多数の人が、「リターン」［例えばここhttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto］と 理解して いることである--ショーケースの中で強調されて「成長」と呼ばれている指標をそう解釈している--そして、この指標の誤った解釈が理解の混乱を招いているのである。
増量」の意味するところは、最初のページの「シグナルサービスに関するヘルプ」に記載されており、このサイト（https://www.mql5.com/ru/forum/1060 3/page227#comment_2841979）で私が正確に説明しています。
ちなみに、ある有名な資料では、両方の数値が記載されており、混同することはありません。
https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 全く同感です。すなわち、シグナル統計の中で「突出する」ことは、a) 加入者を誤解させる、b) 「奇跡を期待」して不当な リスクを取らせる、ということです。
絶対的な成長も、わかりやすくするために、存在させるべきです
ひとつだけ、わからないことがある!このシグナルを2017年1月初めから見ていると2501％の伸びで、現在は2756％です。 当月の利益が10.02％しかないのに、255％の伸びはどこから来たのでしょうか？
2501*1,1002=2751
ほとんど一致
デモは必要ありません!加入者のセント口座に100$（10 000$）がある場合、加入者の資金の行は100$ではなく、10 000$と表示されます。
口座にある100ドルと加入者資金の関係はどうなっているのか？
セント口座の契約者資金は、セントではなく、$で表示される、それがRenatの言い分です。
気にしないでください、加入者は好きな場所で、すべての口座で取引しています。