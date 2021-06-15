登録者数1200人!!! - ページ 35

新しいコメント
 

マーケットプレイスでのシグナルとの連携は、2つの例があります。

 
レナト・ファットフーリン

よく見てください。https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties-加入者とプロバイダーの残高が あります。

もしかしたら、指標の数を増やしていくかもしれません。

はい、記憶を頼りに書きました。要は、本質が理解されているかどうかです。理想を言えば、サイトから全てのデータを解析してもらえるのが良いですね。
 
ラシード・ウマロフ

マーケットプレイスでのシグナルとの連携は、2つの例があります。

ありがとうございます。でも、初心者向けなんです。私の最初の解決策でさえ、（解析によって）もっと多くの情報を持っていました。
 
Alexandr Bryzgalov:
そのようなシグナルはありますが、1日に1回更新されるため、それを使って仕事をする気にはなれません。
端末の信号の ベースは3時間に1回更新され、次のリリースでは1時間に1回になる予定です。
 
レナト・ファットフーリン

もしかしたら、指標の数を増やしていくかもしれません。

can/can not subscribe to the current broker "というインジケータを導入すれば、現在のブローカーに適したシグナルだけでなく、すべてのシグナルを表示することが可能になります。しかし、ブローカーのアカウントに適した部分だけでなく、MQLのサービス全体をまず検討するのが道理です。
 
アンドレイ・F・ゼリンスキー
もちろんです。テレパス・クラブhttps://www.mql5.com/ru/forum/133408 の代表を務めています。正会員として歓迎します。

1.abolk clubの社長。ユーラズ 首相

私は代理人ですか？--- 5年間も総理大臣をやっていたとは。

アンドレイ 「そろそろキャスリングをして、5年後に駒をボードに戻して、またロックして、また大統領になるんじゃないですか？



 
ユーリ・ザイチェフ

1.abolk clubの社長。ユーラズ 首相

私は副官ですか？--- 私が総理大臣になって5年になるとは知りませんでした。

1.自分が誰だかわからなかったということは、ループから外れたか、テレパシーが停止している状態だったということです。

2.クラブには代理人がいません。メンバー全員が独立した尊敬すべき人格者であり、キャスリングや役割分担の変更も必要ありませんから。

 
fxsaber
現在のブローカーに加入できる/できないを入力すると、現在のブローカーに適合するものだけでなく、すべてのシグナルを表示する正しい機会があるでしょう。それでも、ブローカーの勘定に合う部分だけでなく、まずはMQLからサービス全体を勉強するのが筋というものでしょう。
現在の取引口座との互換性によってフィルタリングされたシグナルがターミナルで利用可能です。
 
Renat Fatkhullin:
現在の取引口座との互換性によってフィルタリングされたシグナルがターミナルで利用可能です。

そのため、サービス全体の中でシグナルを探すことは不可能です。

まず、自分の取引指標 に適したシグナルを見つけ、そのシグナルに適したブローカーを探すのが筋です。

例えば、私のブローカーは統計的に良いシグナルでひどいスリッページを出します。そこで、統計に基づき、スリッページの少ない口座を開設することにしました。

つまり、まずシグナルを選択し、次にブローカーを選択します。その逆はない。

カスタムヒストリーのときと同じですね。TSに求められる取引条件を把握するために活用します。そして、その時初めてTSのためのブローカー探しが行われる。また、その逆も然りで、TSにとって最適とは程遠いブローカーが存在し、それを拒否することによってTSから何かを搾り取ろうとするのは無駄なことである。

 
fxsaber

そのため、サービス全体のシグナルを検索することができないのです。

まず、自分の取引実績に応じて適切なシグナルを見つけ、そのシグナルに適したブローカーを見つけることが論理的である。

つまり、シグナルが先に選択され、次にブローカーが選択されるのです。その逆はない

ブローカーに関係なく、ウェブサイト上でシグナルを利用できるようになっていますね。何が問題なのか？
1...282930313233343536373839404142...230
新しいコメント