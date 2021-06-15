登録者数1200人!!! - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...230 新しいコメント Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:12 #361 計算式を知らなければ、「顔が青くなるまで」レーティングを語ることができる--特に、重み付け係数がある場合は。MT5のショーケースから隣接するシグナルを取ることができるのに、なぜ全体のレーティングを研究するのでしょうか。 Vitalie Postolache 2017.01.21 12:20 #362 アンドレイ・F・ゼリンスキー計算式を知らなければ、「顔が青くなるまで」レーティングを語ることができる--特に、重み付け係数がある場合は。MT5のショーケースから隣接するシグナルを取ることができるのに、なぜ全体のレーティングを研究するのでしょうか。 まあ、価格的には最初の方がいいんじゃないですか？もしかしたら、評価の決め手のひとつになるかもしれません。つまり、他の指標によるとあまり魅力的でないため、あくまで推測に過ぎない。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:23 #363 ヴィタリー・ポストラッシュ まあ、価格的には最初のもののほうが本当にいいんですけどね。もしかしたら、評価にとっては決め手のひとつになるかもしれません。私が例に挙げたのは、数式を知らずにレーティングを語っても意味が ないことを示すためだけです。さらに、このレーティングは、客観的な（取引）シグナルの品質と主観的な（購読者数、価格）品質が混在していることが判明したためです。もし、主観が客観を上回るなら、格付けはもっと意味がない。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:03 #364 アンドレイ・F・ゼリンスキー私は、数式を知らずにレーティングを語っても意味が ないことを示すために、私の例を挙げたのです。さらに、このレーティングは、客観的な（取引）シグナルの品質と主観的な（購読者数、価格）品質が混在していることが判明したためです。主観的な資質が客観的な資質を上回るのであれば、なおさら格付けについて語ることは無意味です。実は、購読者は数式に興味がないのです。9割が1.収益性、2.最大ドローダウン、3.週数に関心を持っている。加入者がいない信号が上位に表示される場合は、計算式が正しくないことを意味します。計算式にrand()関数が使われているようです。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:09 #365 ペトロス・シャタフツィヤンまた、購読者は数式に興味がないこともポイントです。9割が1.収益性、2.最大ドローダウンに関心を持っている。トップシグナルに加入者がいない場合、計算式が正しくないことを意味します。数式にrand()関数が適用されているようです。購読者が何に興味を持っているのかがわからない。しかも、今話題の信号で実証されたように、彼らは「加入者数」にしか興味がない、あるいは全く興味がない。この信号を勧められたから、契約したに過ぎないのだ。しかし、信号が複雑な多要素の計算式で評価されていることは事実で、それは全く正しいことであり、ここで司会者が素晴らしい仕事をしたことは否定できない。MCが品質とマーケティングの指標を組み合わせていること -- すべてがそう単純ではなく、バリエーションがあること。いずれにせよ、レーティングの計算式を知らなければ、本質的な議論はできない。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:22 #366 アンドレイ・F・ゼリンスキー購読者が何に興味を持っているのか -- 私たちにはわかりません。それだけでなく、今回の信号が示すように、彼らは「加入者数」にしか興味がない、あるいは全く興味がない、ただこの信号を勧められたから契約した、ということです。しかし、信号が複雑な多要素の計算式で評価されていることは事実で、それは全く正しいことであり、ここで司会者が素晴らしい仕事をしたことは否定できない。MCが品質とマーケティングの指標を組み合わせていること -- すべてがそう単純ではなく、バリエーションがあること。いずれにせよ、レーティングの計算式を知らなければ、本質的な議論はできない。購読者が何に興味があるのか、あなたは知らないかもしれませんが、私たちは知っています。シグナルに加入していないのであれば、計算式がおかしいということになる。 数式がなくても、10人、数百人の購読者を購入することができます。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:31 #367 ペトロス・シャタフツィヤン購読者が何に興味があるのか、もしかしたらあなたは知らないかもしれませんが、私たちは知っています。...購読者が何に興味があるかわかっているのに、なぜトップにいないのでしょうか？私の結論 - マーケティングなくして、トップにはなれない - トップが主観的な指標（加入者数、価格など）を考慮する限り - 加入者のためにサービスでやることは何もない。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:53 #368 アンドレイ・F・ゼリンスキー購読者が何に興味があるかわかっているのに、なぜトップにいないのでしょうか？私の結論は、マーケティングなくして、トップにはなれないということです。トップが主観的な指標（加入者数、価格など）を考慮する以上、加入者のためのサービスではどうしようもないことなのです。4ヶ月後には20人以上の購読者が集まり、上位に食い込んだこともありました。その数は飛躍的に増え始めた。そして、安い電波（ほとんどが20〜40ドル）で契約すればするほど、バカで間抜けな質問をしてくるのです。特に、プログラマーとして機能している人であれば、これらすべてがバランスを崩すことになるでしょう。そして、誰かが1200人の登録者を持っていて、それがとても良いものだと思うかというと、私はそうは思いません。そんな値段で、一日中契約者をいじって、そんな責任を負うのは割に合いません。脇からしかダメなんです。 Alexandr Bryzgalov 2017.01.21 14:00 #369 レナト・ファットフーリン一方的な認識を持っているんですね。他人のことを考えると、途端に世界のイメージが根底から崩れてしまう。そして、知覚のレベルにまで深く入り込めば、悟りを開くことができるのです。私たちのことを考えたら、誰かが彼の世界観を壊してしまうでしょうから)口をつぐむ Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 14:35 #370 ペトロス・シャタフツィヤンそして、安い電波（主に20～40ドル）を購読している人ほど、バカでマヌケな質問をします。特に現役のプログラマーであれば、これらすべてがバランスを崩すことになる。ペトロス、落ち着きがないですね。100人の加入者が1信号あたり20ドル、月額1,600ドルでバランスを崩すのであれば、詩人が言ったように、そうかもしれません。体が弱かったら、棺桶に直行だ。質問に答えるのは、プログラムを書くのとはわけが違う。みんな手紙をくれたり、質問してくれたりするので、どれだけ時間がかかるかわかるんです。購読者の質問でバランスを崩すという 指摘は今回が初めてではないので、もう気にしないでください。 1...303132333435363738394041424344...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5のショーケースから隣接するシグナルを取ることができるのに、なぜ全体のレーティングを研究するのでしょうか。
まあ、価格的には最初のもののほうが本当にいいんですけどね。もしかしたら、評価にとっては決め手のひとつになるかもしれません。
さらに、このレーティングは、客観的な（取引）シグナルの品質と主観的な（購読者数、価格）品質が混在していることが判明したためです。
もし、主観が客観を上回るなら、格付けはもっと意味がない。
実は、購読者は数式に興味がないのです。9割が1.収益性、2.最大ドローダウン、3.週数に関心を持っている。
加入者がいない信号が上位に表示される場合は、計算式が正しくないことを意味します。計算式にrand()関数が使われているようです。
購読者が何に興味を持っているのかがわからない。
しかも、今話題の信号で実証されたように、彼らは「加入者数」にしか興味がない、あるいは全く興味がない。この信号を勧められたから、契約したに過ぎないのだ。
しかし、信号が複雑な多要素の計算式で評価されていることは事実で、それは全く正しいことであり、ここで司会者が素晴らしい仕事をしたことは否定できない。
MCが品質とマーケティングの指標を組み合わせていること -- すべてがそう単純ではなく、バリエーションがあること。
いずれにせよ、レーティングの計算式を知らなければ、本質的な議論はできない。
購読者が何に興味があるのか、あなたは知らないかもしれませんが、私たちは知っています。シグナルに加入していないのであれば、計算式がおかしいということになる。
数式がなくても、10人、数百人の購読者を購入することができます。
購読者が何に興味があるかわかっているのに、なぜトップにいないのでしょうか？
私の結論 - マーケティングなくして、トップにはなれない - トップが主観的な指標（加入者数、価格など）を考慮する限り - 加入者のためにサービスでやることは何もない。
私の結論は、マーケティングなくして、トップにはなれないということです。トップが主観的な指標（加入者数、価格など）を考慮する以上、加入者のためのサービスではどうしようもないことなのです。
4ヶ月後には20人以上の購読者が集まり、上位に食い込んだこともありました。その数は飛躍的に増え始めた。
そして、安い電波（ほとんどが20〜40ドル）で契約すればするほど、バカで間抜けな質問をしてくるのです。特に、プログラマーとして機能している人であれば、これらすべてがバランスを崩すことになるでしょう。
そして、誰かが1200人の登録者を持っていて、それがとても良いものだと思うかというと、私はそうは思いません。
そんな値段で、一日中契約者をいじって、そんな責任を負うのは割に合いません。脇からしかダメなんです。
一方的な認識を持っているんですね。
他人のことを考えると、途端に世界のイメージが根底から崩れてしまう。そして、知覚のレベルにまで深く入り込めば、悟りを開くことができるのです。
私たちのことを考えたら、誰かが彼の世界観を壊してしまうでしょうから)
口をつぐむ
ペトロス、落ち着きがないですね。100人の加入者が1信号あたり20ドル、月額1,600ドルでバランスを崩すのであれば、詩人が言ったように、そうかもしれません。
体が弱かったら、棺桶に直行だ。
質問に答えるのは、プログラムを書くのとはわけが違う。みんな手紙をくれたり、質問してくれたりするので、どれだけ時間がかかるかわかるんです。
購読者の質問でバランスを崩すという 指摘は今回が初めてではないので、もう気にしないでください。