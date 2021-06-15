登録者数1200人!!! - ページ 37

計算式を知らなければ、「顔が青くなるまで」レーティングを語ることができる--特に、重み付け係数がある場合は。

MT5のショーケースから隣接するシグナルを取ることができるのに、なぜ全体のレーティングを研究するのでしょうか。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

まあ、価格的には最初の方がいいんじゃないですか？もしかしたら、評価の決め手のひとつになるかもしれません。つまり、他の指標によるとあまり魅力的でないため、あくまで推測に過ぎない。
 
ヴィタリー・ポストラッシュ
私が例に挙げたのは、数式を知らずにレーティングを語っても意味が ないことを示すためだけです。

さらに、このレーティングは、客観的な（取引）シグナルの品質と主観的な（購読者数、価格）品質が混在していることが判明したためです。

もし、主観が客観を上回るなら、格付けはもっと意味がない。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

実は、購読者は数式に興味がないのです。9割が1.収益性、2.最大ドローダウン、3.週数に関心を持っている。

加入者がいない信号が上位に表示される場合は、計算式が正しくないことを意味します。計算式にrand()関数が使われているようです。

 
ペトロス・シャタフツィヤン

購読者が何に興味を持っているのかがわからない。

しかも、今話題の信号で実証されたように、彼らは「加入者数」にしか興味がない、あるいは全く興味がない。この信号を勧められたから、契約したに過ぎないのだ。

しかし、信号が複雑な多要素の計算式で評価されていることは事実で、それは全く正しいことであり、ここで司会者が素晴らしい仕事をしたことは否定できない。

MCが品質とマーケティングの指標を組み合わせていること -- すべてがそう単純ではなく、バリエーションがあること。

いずれにせよ、レーティングの計算式を知らなければ、本質的な議論はできない。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

購読者が何に興味があるのか、あなたは知らないかもしれませんが、私たちは知っています。シグナルに加入していないのであれば、計算式がおかしいということになる。

数式がなくても、10人、数百人の購読者を購入することができます。

 
ペトロス・シャタフツィヤン

購読者が何に興味があるかわかっているのに、なぜトップにいないのでしょうか？

私の結論 - マーケティングなくして、トップにはなれない - トップが主観的な指標（加入者数、価格など）を考慮する限り - 加入者のためにサービスでやることは何もない。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

4ヶ月後には20人以上の購読者が集まり、上位に食い込んだこともありました。その数は飛躍的に増え始めた。

そして、安い電波（ほとんどが20〜40ドル）で契約すればするほど、バカで間抜けな質問をしてくるのです。特に、プログラマーとして機能している人であれば、これらすべてがバランスを崩すことになるでしょう。

そして、誰かが1200人の登録者を持っていて、それがとても良いものだと思うかというと、私はそうは思いません。

そんな値段で、一日中契約者をいじって、そんな責任を負うのは割に合いません。脇からしかダメなんです。

 
レナト・ファットフーリン

一方的な認識を持っているんですね。

他人のことを考えると、途端に世界のイメージが根底から崩れてしまう。そして、知覚のレベルにまで深く入り込めば、悟りを開くことができるのです。

私たちのことを考えたら、誰かが彼の世界観を壊してしまうでしょうから)

口をつぐむ

 
ペトロス・シャタフツィヤン

そして、安い電波（主に20～40ドル）を購読している人ほど、バカでマヌケな質問をします。特に現役のプログラマーであれば、これらすべてがバランスを崩すことになる。

ペトロス、落ち着きがないですね。100人の加入者が1信号あたり20ドル、月額1,600ドルでバランスを崩すのであれば、詩人が言ったように、そうかもしれません。

体が弱かったら、棺桶に直行だ。

質問に答えるのは、プログラムを書くのとはわけが違う。みんな手紙をくれたり、質問してくれたりするので、どれだけ時間がかかるかわかるんです。

購読者の質問でバランスを崩すという 指摘は今回が初めてではないので、もう気にしないでください。

