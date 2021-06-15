登録者数1200人!!! - ページ 38

アンドレイ・F・ゼリンスキー

ペトロス、落ち着きがないですね。100人の加入者が1信号あたり20ドル、月額1,600ドルでバランスを崩すのであれば、詩人が言ったように、そうかもしれません。

体が弱かったら、棺桶に直行だ。

質問に答えるのは、プログラムを書くのとはわけが違う。みんな手紙をくれたり、質問してくれたりするので、どれだけ時間がかかるかわかるんです。

私の購読者が質問でバランスを崩すと言ったのは、今回が初めてではありませんね。

すみません、あなたのような経験のあるプログラマーが月160万円で満足するとは思えませんでした。
 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

購読者が何に興味を持っているのか -- 私たちにはわかりません。

しかも、この信号が示したように、彼らは「加入者数」にしか興味がない、あるいは全く興味がないのです。彼らはこの信号を勧められただけで、サインアップしてしまったのです。


25また...シグナルが購読者に利益をもたらすという事実はカウントされません...「ああ素晴らしい」彼らは購読者の数や広告にのみ興味があると言いました...従うべき男からの例はまだありません - しかし、男は "すべての専門家 " 特に人間心理の... ああそう...「テレパスの社長」はおそらく1330購読者それぞれの頭に入り込むとパターンを見て - 彼らは購読するときにだけライン "購読者の数を見て - 今ではすべてがその場所にあるされています。...そして、まだ彼らは何もかも言うことができ、さらにそう一方的にこの信号を評価する - しかし、 "あなたのロールモデル "を示す - 物語ながら "しかし、私は "神聖forex_great "を持って、それが動作します - 私はそれを表示しませんが、それは議論よりも100倍優れている" - すでにそれを信じるように弱いスタニスラフスキーは言った： "私はそれを信じていない！ "私は....私はそれを信じていない！"私は...私は...私は...私は...私は...私は...私は...それを信じている- として私はそのような意見を持っている...純粋に主観的なもちろん...あなたがそうであるように...。
 
Spaider85

心を引き裂かれないように

このスレッドに何かを書き込むためだけにフォーラムに登録したhttps://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7つの投稿とすべてここにある -- このスレッドへの最初の投稿は、登録してから数分後のことでした。

私見ですが、Taras Goncharとあなたは、どちらか一方が同じで、もう一方はたむろしています。

p.s. 前にも言ったがもう一度言う--Tarasのシグナルには誰も興味がない--「シグナルをどうトップに置くか」という一つの質問には誰も興味がない--誰かがシグナルの例を出したとしても、それは単なる見せしめだ。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

あなたは私のことをタラスと呼んでお世辞を言いますが、自分の心を大切にしてください - 全てをそんなに近くに置かないでください...あなたにはあなたの意見があり、私には私の意見があります。私たちは違う人間で、ただ会話をしているだけです、例えば今は対話をしています。
 
Spaider85
私をタラスと呼んでお世辞を言うのか。

秘密を教えてあげるわ。私はあなたのことなんか気にしてないし、タラスも彼の信号も気にしてない。

あなたは私の投稿に反応して何かを言い続け、私はあなたの投稿からプッシュを受け、私は気を取られています。

私は、あなたの投稿を完全に、あるいはまったく読んでいません。なぜなら、あなたの投稿には（今のところ）この問題に対する建設的な内容がまったくないからです。

ということで、私の投稿に反応するようなコミュニケーションをやめてほしいという淡い期待を込めて、返信することにしました。

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

秘密を教えてあげるわ。私はあなたのことなんか気にしてないし、タラスも彼の信号も気にしてない。

あなたは私の投稿に反応して何かを言い続けている -- 私はあなたの投稿に興奮し、私は気を取られています。

私は、あなたの投稿を完全に、あるいはまったく読んでいません。なぜなら、あなたの投稿には（今のところ）この問題に対する建設的な内容がまったくないからです。

ということで、私の投稿に反応するのをやめてほしいという淡い期待から、回答することにしました。

多分、私はあなたの注意を見逃しただけだと思います・・・そして今、あなたと話して、私はそんな希望を持ちました）とにかく-幸運を祈ります！)これ以上、気を散らさないようにします)
 
アレクサンドル・ブリスガロフ

私たちのことを考えることで、彼らの世界観が崩れるのです )

黙れ

でないと、またイジェフスクの銭湯がどうしたって？:-)

こんにちは。私自身は何も言っていません。心からローマン奥様とお子様に健康を。

 
アレクサンドル・ブリスガロフ

私たちのことを考えることで、彼らの世界観が崩れるのです )

口をつぐむ

アービトラージはどうなっているんだ？
 
もう一戦交えましょう。
 
アルチョム・トリシキン
もう一戦交えろ!
OOOOOO!!!Artyomさんこんにちは。
