CompareArray

配列を別の配列と比較します。

bool  CompareArray(
  const int&  src[]      // ソース配列
  ) const

パラメータ

src[]

[in]  比較元の要素を持つ配列への参照

戻り値

配列が同一なら true、それ以外の場合は false

例:

//--- CArrayInt::CompareArray(const int &[]) の例
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
 {
  CArrayInt *array=new CArrayInt;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 別の配列と比較する
  int result=array.CompareArray(src);
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }
