//--- CArrayInt::SearchLess(int) の例

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

//--- 配列をソートする

array.Sort();

//--- 要素を探す

if(array.SearchLess(10000)!=-1) printf("Element found");

else printf("Element not found");

//--- 配列を削除する

delete array;

}