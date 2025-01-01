//--- CArrayInt::AddArray(const int &[]) の例

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

int src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 別の配列を追加する

if(!array.AddArray(src))

{

printf("Array addition error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を使用する

//--- . にて。.

//--- 配列を削除する

delete array;

}