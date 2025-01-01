MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayIntDeleteRange
DeleteRange
配列の指定された位置から要素のグループを削除します。
|
bool DeleteRange(
パラメータ
from
[in] 配列の削除される範囲の最初の要素の位置
to
[in] 配列の削除される範囲の最後の要素の位置
戻り値
成功の場合は true、削除が失敗した場合は false
例:
|
//--- CArrayInt::DeleteRange(int,int) の例