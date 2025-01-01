ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayIntInsertSort 

InsertSort

ソートされた配列に要素を挿入します。

bool  InsertSort(
  int  element      // 挿入する要素
  ）

パラメータ

element

[in]  ソートされた配列に挿入される要素の値

戻り値

成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false

例:

//--- CArrayInt::InsertSort(int) の例
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayInt *array=new CArrayInt;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 配列をソートする
  array.Sort();
  //--- 要素を挿入する
  if(!array.InsertSort(10000))
    {
    printf("Insert error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }