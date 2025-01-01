//--- CArrayInt::Reserve(int) の例

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- メモリを予約する

if(!array.Reserve(1024))

{

printf("Reserve error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を使用する

//--- . にて。.

//--- 配列を削除する

delete array;

}