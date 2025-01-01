ドキュメントセクション
Shutdown

配列をクリアして、メモリを完全に開放します。

bool  Shutdown()

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false

例:

//--- CArrayInt::Shutdown() の例
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayInt *array=new CArrayInt;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 配列をシャットダウンする
  if(!array.Shutdown())
    {
    printf("Shutdown error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }
