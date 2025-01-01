算術演算子

算術演算には加法と乗法の演算が含まれます。

変数の加算 i = j + 2;

変数の減算 i = j - 3;

符号の反転 x = - x;

変数の乗算 z = 3 * x;

除算 i = j / 5;

剰余 minutes = time % 60;

変数に 1 を加算する i++;

変数に 1 を加算する ++i;

変数から 1 を減算する k--;

変数から 1 を減算する --k;

インクリメントとデクリメント演算は変数だけに適用され、定数に適用することは出来ません。プレインクリメント（ ++i ）とプレデクリメント（ --k ）は、この変数が式の中で使用される直前に適用されます。

ポストインクリメント（ i++ ）とポストデクリメント（ k-- ）は、この変数が式の中で使用された直後に適用されます。

重要事項

int i=5;

int k = i++ + ++i;

上記の式を別のプログラミング環境に移動（例えば Borland C++ から MQL5）すると計算問題が発生することがあります。一般的に、計算の順序はコンパイラの実装に依存します。実際には、ポストデクリメント（ポストインクリメント）を実装する方法は 2 つあります。

式全体を計算した後、ポストデクリメント（ポストインクリメント）が変数に適用される 演算時すぐに、ポストデクリメント（ポストインクリメント）が変数に適用される

現在 MQL5 では、1 つ目の計算方法が実装されています。しかし、この知識があっても、その使用法と実験することは推奨されていません。

例：

int a=3;

a++; // 有効な式

int b=(a++)*3; // 無効な式

参照

優先順位のルール