算術演算子
算術演算には加法と乗法の演算が含まれます。
変数の加算 i = j + 2;
インクリメントとデクリメント演算は変数だけに適用され、定数に適用することは出来ません。プレインクリメント（ ++i ）とプレデクリメント（ --k ）は、この変数が式の中で使用される直前に適用されます。
ポストインクリメント（ i++ ）とポストデクリメント（ k-- ）は、この変数が式の中で使用された直後に適用されます。
重要事項
int i=5;
上記の式を別のプログラミング環境に移動（例えば Borland C++ から MQL5）すると計算問題が発生することがあります。一般的に、計算の順序はコンパイラの実装に依存します。実際には、ポストデクリメント（ポストインクリメント）を実装する方法は 2 つあります。
- 式全体を計算した後、ポストデクリメント（ポストインクリメント）が変数に適用される
- 演算時すぐに、ポストデクリメント（ポストインクリメント）が変数に適用される
現在 MQL5 では、1 つ目の計算方法が実装されています。しかし、この知識があっても、その使用法と実験することは推奨されていません。
例：
int a=3;
参照