コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

QEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Bruno Pio | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1180
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
qema.mq5 (3.79 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

QEMA - Quadruple Exponential Moving Average（4重指数移動平均）

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1(オリジナルのTEMAをQEMAにするために修正）

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/944

途切れ途切れの市場指数 途切れ途切れの市場指数

市場の不安定性の指標。

CCI T3 ティック CCI T3 ティック

Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。

PEMA PEMA

PEMA - Pentuple Exponential Moving Average（5重指数移動平均）

IncMatrix IncMatrix

行列を扱うためのクラス。