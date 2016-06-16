無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
QEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1180
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
QEMA - Quadruple Exponential Moving Average（4重指数移動平均）
QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)
QEMA = 50, EURUSD D1(オリジナルのTEMAをQEMAにするために修正）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/944
途切れ途切れの市場指数
市場の不安定性の指標。CCI T3 ティック
Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化されたCCI指標。