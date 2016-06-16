コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Widescreenshooter - MetaTrader 5のためのスクリプト

モニターの幅が端末内の全体像を見るために十分でない場合、スクリプトはワイドスクリーンショットを作成します。

得られた画像の長さは1500バーです。これは、1つのスクリーンショットでのM1の一日に合わせて十分です。これは、状況分析後に便利です。


このスクリプトは、自動的に画像ファイルの幅を計算し、チャートの最小/最大値がスクリーンショットに入るように調整します。

スクリーンショットは次のように作成されます： 画像の左の境界線を設定してスクリプトを実行します。ファイルは.../MQL5/Files/フォルダに保存されます。

ワイドスクリーンショットのサムネイル：




フルサイズのスクリーンショットを表示するにはサムネイルをクリックします。

