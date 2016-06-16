無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EMA_BB_VA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 990
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exponential Moving Average -Jose Silva によって調整されたボリンジャーバンド®ボラティリティ。
入力パラメータは下記の通りです。
- STDPeriod - StdDev指標の期間
- EMAPeriods - EMA指標の期間
- Sensitivity - -100~100%の感度
- Price - 適応価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/906
EMA_ATR_VA
Advaptive Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたATRボラティリティ。sSortTest
ソートアルゴリズムの比較研究。
EMA_RSI_VA
Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたRSIボラティリティ。EMA_STD_VA
StdDev指標に基づいた指数関数的に平滑化された移動平均。