ポケットに対して
インディケータ

Sampler - MetaTrader 5のためのインディケータ

i_sampler.mq5 (7.06 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
e_checksampler.mq5 (2.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標（i_Sampler.mq5）はニューラルネットワークのトレーニングのために使用することができる完全な市場参入シグナルを計算します。

バッファは 2 つです。

  • buffer 0(緑線）- bars_futureに当たる数の前方のバーでの正/負の価格変化の比として算出されるアナログシグナル（range [-1, +1]に正規化）
  • buffer 1（2色ヒストグラム）-1(売り）、0(待つ）、 +1(買い）の離散信号。

離散信号は2つの異なる方法で算出できます。

  • 方法1：アナログ信号がporog入力パラメータで指定されたしきい値よりも大きいくなったときにシグナルが表示されます。
  • 方法2：TP/ SLの条件が満たされたときにシグナルが現れます。

i_Sampler指標

指標値の確認にはe_CheckSampler.mq5エキスパートアドバイザーが作成されます。

このエキスパートアドバイザーは指標によって作成されたファイルからのデータを使用します。

i_Sampler指標に基づいたエキスパートアドバイザー


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/903

