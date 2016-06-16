この指標（i_Sampler.mq5）はニューラルネットワークのトレーニングのために使用することができる完全な市場参入シグナルを計算します。

バッファは 2 つです。

buffer 0(緑線）- bars_futureに当たる数の前方のバーでの正/負の価格変化の比として算出されるアナログシグナル（range [-1, +1]に正規化）

buffer 1（2色ヒストグラム）-1(売り）、0(待つ）、 +1(買い）の離散信号。

離散信号は2つの異なる方法で算出できます。

方法1：アナログ信号がporog入力パラメータで指定されたしきい値よりも大きいくなったときにシグナルが表示されます。

方法2：TP/ SLの条件が満たされたときにシグナルが現れます。





指標値の確認にはe_CheckSampler.mq5エキスパートアドバイザーが作成されます。

このエキスパートアドバイザーは指標によって作成されたファイルからのデータを使用します。