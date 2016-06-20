無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Vegas - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 928
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ Vegas1時間足で取引すればいいです。別の時間軸なら、あまり意味がありません。
Vegas
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8385
CCI Woodies
同じサブウィンドウに表される2つの異なる時間軸のCCIインジケータです。始値と終値の差のインディケータ
このインディケータは、ヒストグラムとして始値と終値の差を示します。
Detrended Price Oscillator
Detrendeded Price Oscillator (DPO) は、移動平均と似た性質を持っています。移動平均と同じように、これは価格値によりトレンド方向をフィルタリングします。CloseAllBuySell
このスクリプトは、現在チャート内の全ての注文を一括決済します。