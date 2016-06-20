コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Elder Impulse System - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1263
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

黒い足はレンジ相場を示し、赤い足と青い足はそれぞれ上昇トレンドと下降トレンドを示します。

入力パラメータ：

extern int ShowBars=5000;

Elder Impulse System

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8368

Kwan Kwan

画像を見ればインディケータの内容がだれでもわかるはずです。

Straddle andTrail Straddle andTrail

エキスパートアドバイザStraddle&Trai。詳細はソースコードをご覧ください（英語で）。

Relax &amp; GoToSleep - 超面白い指標!!! Relax &amp; GoToSleep - 超面白い指標!!!

超面白いインディケータです。取引シグナルを出します!!!変動する移動平均をベースにしたユニックなシステムです!

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

強制的に現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させるスクリプトです。