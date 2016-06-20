無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Kwan - MetaTrader 4のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
画像を見ればインディケータの内容がだれでもわかるはずです。
入力パラメータ：
extern int Count_Bars=1000;
Kwan
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8367
