ポケットに対して
エキスパート

Trend RDS - MetaTrader 4のためのエキスパート

bobby
ビュー:
980
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
詳細:

このEAは、トレーダーが指定する時間の前の3本足を処理し、トレンドの方向性を判断します。結局、逆方向のポジションを開き、またはトレンドを追ってポジションを増やします。

ニュースにおける取引のために使用することができます。

画像:




例:





推奨:


まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。


バックテスト結果
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

通貨ペアEURUSD (ユーロドル)
時間軸1515分足 (M15) 2008年8月6日 00:00 - 2008年8月18日 17:30 (2008年8月6日 - 2008年8月30日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";

ヒストリー内のバー数
1823生成されたティックの数
95595モデル化の質
90.00%
チャートの不一致エラー0




初期証拠金
10000.00



純利益
121486.00総利益
151486.00総損益
-30000.00
プロフィットファクタ5.05期待利得13498.44

絶対ドローダウン
400.00最大ドローダウン (%)33357.00 (25.00%)相対ドローダウン
33.60% (8400.00)

総取引数
9ショートポジション6 (50.00%)ロングポジション3 (33.33%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 4 (44.44%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 5 (55.56%)
最大
勝トレード117886.00勝トレード-6000.00
平均勝トレード37871.50勝トレード-6000.00
最大
連続勝ち（利益） 2 (117886.00)連続負け (損失)2 (-12000.00)
最大連続利益 (勝ちの数)117886.00 (2)連続損失 (負けの数)-12000.00 (2)
平均連続勝ち1連続負け2

