無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trend RDS - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 980
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細:
このEAは、トレーダーが指定する時間の前の3本足を処理し、トレンドの方向性を判断します。結局、逆方向のポジションを開き、またはトレンドを追ってポジションを増やします。
画像:
推奨:
このEAは、トレーダーが指定する時間の前の3本足を処理し、トレンドの方向性を判断します。結局、逆方向のポジションを開き、またはトレンドを追ってポジションを増やします。
ニュースにおける取引のために使用することができます。
例:
推奨:
まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
バックテスト結果
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|1515分足 (M15) 2008年8月6日 00:00 - 2008年8月18日 17:30 (2008年8月6日 - 2008年8月30日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|ヒストリー内のバー数
|1823
|生成されたティックの数
|95595
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|121486.00
|総利益
|151486.00
|総損益
|-30000.00
|プロフィットファクタ
|5.05
|期待利得
|13498.44
|絶対ドローダウン
|400.00
|最大ドローダウン (%)
|33357.00 (25.00%)
|相対ドローダウン
|33.60% (8400.00)
|総取引数
|9
|ショートポジション
|6 (50.00%)
|ロングポジション
|3 (33.33%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|4 (44.44%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|5 (55.56%)
|最大
|勝トレード
|117886.00
|勝トレード
|-6000.00
|平均
|勝トレード
|37871.50
|勝トレード
|-6000.00
|最大
|連続勝ち（利益）
|2 (117886.00)
|連続負け (損失)
|2 (-12000.00)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|117886.00 (2)
|連続損失 (負けの数)
|-12000.00 (2)
|平均
|連続勝ち
|1
|連続負け
|2
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8322
EES Hedger - Take the other side of the trade - buy when you are selling, sell when you are buying
逆方向に売買したいですか？手動売買を行い、または他のEAを使う場合、EES Hedgerは直ちに逆方向のポジションを開くことができます。Fractal Levels
ビル・ウィリアムスによるフラクタルの修正版です。