インジケータ:
SMA、WMA又はEMA。

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
では、取引を始めるには、ただ平滑化を行う単純移動平均、指数移動平均又は加重移動平均が必要です。ユーロドル 4時間足でバックテストを行いましょう。

買いシグナル:
1. 価格が移動平均線を超えるタイミング;
2. 価格が移動平均線を割るタイミングでエグジットします。

売りシグナルの検索:
1. 価格が移動平均線を割るタイミング;
2. 価格が移動平均線を超えるタイミングでエグジットします。

マネーマネジメント:
総損失が100Pipsより以上ならば、次の取引のボリュームが倍増します。総損失がもう一回100Pipsより以上ならば、次の取引のボリュームが再び倍増します。また同じように続きますね。

詳細については、わが雑誌の25号をご覧ください。:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69

最新版:
http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8313

