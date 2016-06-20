このインディケータは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。

現在バージョンでは、様々な時間軸で3つのMAまで表示します。誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。必要な時間軸に合わせてMAの期間を指定してください。例えば、ma2_periode=15である場合、15分足のためのМАが表示されます。