私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
TII_RLH - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
インディケータTII_RLH。
extern int Major_Period=60; extern int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4 extern int Minor_Period=30; extern color LevelColor=Silver; extern int BuyLevel=20; extern int MidLevel=50; extern int SellLevel=80;
TII_RLH
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8308
MATWO
このインディケータは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。MultiMA
現在バージョンでは、様々な時間軸で3つのMAまで表示します。誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。必要な時間軸に合わせてMAの期間を指定してください。例えば、ma2_periode=15である場合、15分足のためのМАが表示されます。
Pi
円周率（ピー）の計算です。DSS Bressert - 2倍平滑化されたストキャスティクス
買われ過ぎ、売られ過ぎを測るインディケータです。