ポケットに対して
インディケータ

Coloured Days on Chart - MetaTrader 4のためのインディケータ

ハイライトされる日の数を指定できます。使用される色を変更することが可能です。

No_of_days_to_colour

Colour1

Colour2




