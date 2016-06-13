インディケータSuperTrendは、MetaTrader 4用に開発されて、ProRealTimeをベースにしています。

このインディケータは、チャートに日を2つの異なった色でハイライトします。

このスクリプトは、ターミナルウィンドウの操作履歴を評価します。ポイントで表されます。