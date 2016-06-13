無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DoubleCCI_Woodies - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1021
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは元のソースコードです。私は実際の制作者です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8269
SuperTrend
インディケータSuperTrendは、MetaTrader 4用に開発されて、ProRealTimeをベースにしています。MACD with crossing
インディケータMACD with crossing
Coloured Days on Chart
このインディケータは、チャートに日を2つの異なった色でハイライトします。Summary Report In Points
このスクリプトは、ターミナルウィンドウの操作履歴を評価します。ポイントで表されます。