ポケットに対して
インディケータ

FiboPiv_Daily_DK - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータ FiboPiv_Daily_DK。

Above Pivot = BUY AREA
Below Pivot= SELL AREA


FiboPiv_Daily_DK

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8258

