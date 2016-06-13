コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VQ bars - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータVQ bars。

パラメータ:

Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;


VQ bars

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8256

