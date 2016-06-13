無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VQ bars - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1178
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータVQ bars。
パラメータ:
Length=5;
Method=3;
Smoothing=1;
Filter=5;
Steady =false;
VQ bars
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8256
sell zone fibs
インディケータ sell zone fibsCorelation
このインディケータは、金融商品の間の相関関係を検索するために開発されました。。これにより、複数のチャートを重ねて金融商品の間の相関関係を調べることができます。
ZZ_Ensign_Fibo
Ensignに用いられるようなZigZag系のインジケータです。アンドリュースピッチフォークやフィボナッチレベルが出力されます。FiboPiv_Daily_DK
インディケータ FiboPiv_Daily_DK。