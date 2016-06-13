コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

The implementation of the MACD pattern Trend continuation - MetaTrader 4のためのエキスパート

MACDを利用してトレンドの初速を追うEAです。

このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、我々の雑誌の第20号に収録されています。こちらからダウンロードできます。http://www.fortrader.ru

  1. 時間軸: 4時間足;
  2. 通貨ペア: ユーロドル;
  3. ボリューム: 1ロット;
  4. インディケータ: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89,MACD 5,13,1

買いシグナル:

  1. MACDが0,0015以上に最小値を生成する;
  2. 次に、MACDが0.0005を割ってゼロラインを下抜けずに反転した後に0,0005を超えるタイミング。
  3. 損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。
  4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を超えるタイミングで決済されます。
  5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。
  6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。

売りシグナルの検索:

  1. MACDが-0,0015以上に最大値を生成する;
  2. 次に、MACDが-0.0005を超えてゼロラインを上抜けずに反転した後に-0,0005を割るタイミング。
  3. 損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。
  4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を割るタイミングで決済されます。
  5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。
  6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。

標準パラメータのバックテスト

最適化されたパラメータのバックテスト結果:

短い時間軸でフォワードテストで良い結果が出ます。

このEAでは、パラメータがデフォルトで設定されています。EAの拡張版をわが雑誌の最新号からダウンロードできます。

!!!注意: 引用符やバックテスト結果などはブローカーによります!

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8249

