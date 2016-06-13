無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah Attar Pivot - MetaTrader 4のためのインディケータ
履歴データに基づいてバックテストを行いながら日足/週足/月足のピボットレベルを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8238
at PR+SQ-e
このスクリプトは、標準偏差チャネルとともにチャートに多項式回帰曲線を描画します。3D Oscilator
このオシレータは、トレンド転換のシグナルを出します。
Momo_trades
クロウフルドットルに掲載されたストラテジーをテストする為のEAです。EntropyMath
これは、基準点のお互いの位置によって価格エントロピーを計算します。