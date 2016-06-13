コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

InnBar_mtf - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
829
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータInnBar_mtf。

パラメータ:

extern int tf=60;


InnBar_mtf

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8242

Ma-wpr Ma-wpr

インディケータMA-wpr。

EntropyMath EntropyMath

これは、基準点のお互いの位置によって価格エントロピーを計算します。

InnOutBar_mtf InnOutBar_mtf

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

インディケータOzFx Signals v1.7。OzFxシステムをベースにしています。