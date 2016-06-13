コードベースセクション
インディケータ

LRMA BB - MetaTrader 4のためのインディケータ

ボリンジャーバンドを用いる線形回帰に基づいて計算された移動平均です。

LRMA BB

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8228

MA Channels MA Channels

このインディケータは、移動平均による価格チャネルのフィボナッチレベルを表示します。

Waddah Attar Hidden Level Waddah Attar Hidden Level

毎日新しい高値･安値のレベル…完全ですね。

Trand Trand

トレンド相場とレンジ相場を判断し、フォールスシグナルをフィルタリングするインジケータです。

Reversal indicator Priliv Reversal indicator Priliv

現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次のもっと長い時間軸のトレンドの速度、次の次のもっと長い時間軸のトレンドの速度を表示します。