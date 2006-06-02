Показывает скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем ТФ.

Индикатор для определения тренда/флета и ложных технических данных.

Индикатор показывает время прохождения котировки от брокера до вас.

Статистика по амплитуде движения цены в текстовом файле. Быстро и удобно.