コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Trand - MetaTrader 4のためのインディケータ

Victor Chebotariov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1109
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
Trand.mq4 (2.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エントリーとエグジットの為に使用できます。赤い線は動きの方向性を表し、青い線はトレンドを示します。上昇する青い線は指向性運動を意味し、下降する青い線または変動する青い線はトレンドの修正またはレンジを示します。

Trand

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8229

LRMA BB LRMA BB

ボリンジャーバンドを用いる線形回帰に基づいて計算された移動平均です。

MA Channels MA Channels

このインディケータは、移動平均による価格チャネルのフィボナッチレベルを表示します。

Reversal indicator Priliv Reversal indicator Priliv

現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次のもっと長い時間軸のトレンドの速度、次の次のもっと長い時間軸のトレンドの速度を表示します。

注文の管理 注文の管理

このライブラリは、EAの開発を簡単にする関数を含みます。