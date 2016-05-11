Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LRMA BB - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1228
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A média móvel LRMA_BB calculada de acordo com o método de regressão linear e complementada com as Bandas de Bollinger.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8228
Canais MA
Ele exibe os níveis de fibo do canal de preço criado no sob a média móvel.Waddah Attar Hidden Level
Novos Níveis de Máxima e Mínima todos os dias.. são níveis perfeitos
Trand
Um indicador para descobrir a tendência/lateralização e os dados técnicos falaciosos.O indicador de reversão Priliv.mq4
Ele exibe a velocidade da tendência no tempo gráfico (TF) atual, no próximo e no seguinte a este.