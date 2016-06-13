コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Reversal indicator Priliv - MetaTrader 4のためのインディケータ

Сергей Ковалев | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
906
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
Priliv.mq4 (7.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは色が異なる4本の線を表示します。

白い線（画像では黒に染められた）は、8期間のMAを表します。視覚化のために使用されます。

次の3本の線は、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次のもっと長い時間軸のトレンドの速度、次の次のもっと長い時間軸のトレンドの速度を表します。

小麦色の線は、一番短い期間のMAに基づいた速度の計算を表し、現在表示中の時間軸でのトレンドの速度を表示します。

緑色の線は、次のもっと長い時間軸のトレンドを表示します。

赤い線は、次の次のもっと長い時間軸のトレンドを示します。

Reversal indicator Priliv


インディケータの反曲はトレンド転換を意味します。どんな時間軸でも正確に動作します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8230

Trand Trand

トレンド相場とレンジ相場を判断し、フォールスシグナルをフィルタリングするインジケータです。

LRMA BB LRMA BB

ボリンジャーバンドを用いる線形回帰に基づいて計算された移動平均です。

注文の管理 注文の管理

このライブラリは、EAの開発を簡単にする関数を含みます。

取引操作の間の一時停止 取引操作の間の一時停止

全てのお使いのEAには操作の間の一時停止を実行します。