記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Reversal indicator Priliv - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 906
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは色が異なる4本の線を表示します。
白い線（画像では黒に染められた）は、8期間のMAを表します。視覚化のために使用されます。
次の3本の線は、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次のもっと長い時間軸のトレンドの速度、次の次のもっと長い時間軸のトレンドの速度を表します。
小麦色の線は、一番短い期間のMAに基づいた速度の計算を表し、現在表示中の時間軸でのトレンドの速度を表示します。
緑色の線は、次のもっと長い時間軸のトレンドを表示します。
赤い線は、次の次のもっと長い時間軸のトレンドを示します。
Reversal indicator Priliv
インディケータの反曲はトレンド転換を意味します。どんな時間軸でも正確に動作します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8230
