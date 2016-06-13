このインディケータは色が異なる4本の線を表示します。



白い線（画像では黒に染められた）は、8期間のMAを表します。視覚化のために使用されます。



次の3本の線は、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次のもっと長い時間軸のトレンドの速度、次の次のもっと長い時間軸のトレンドの速度を表します。



小麦色の線は、一番短い期間のMAに基づいた速度の計算を表し、現在表示中の時間軸でのトレンドの速度を表示します。



緑色の線は、次のもっと長い時間軸のトレンドを表示します。



赤い線は、次の次のもっと長い時間軸のトレンドを示します。





Reversal indicator Priliv





インディケータの反曲はトレンド転換を意味します。どんな時間軸でも正確に動作します。