Indikatoren

LRMA BB - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandre
Ansichten:
1275
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
LRMA_BB.mq4 (5.06 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ein LRMA_BB gleitender Durchschnitt berechnet nach der Methode der linearen Regression und ergänzt das kaufen nach Bollinger-Bands.







Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8228

