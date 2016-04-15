CodeBaseSecciones
LRMA BB - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1249
Ranking:
(12)
Publicado:
LRMA_BB.mq4 (5.06 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Media móvil LRMA_BB calculada usando el método de la regresión lineal, y completada con las bandas de Bollinger.

LRMA BB

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8228

