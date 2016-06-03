無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigAndZag - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2081
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータZigZagのもう一つのバージョンです。
パラメータ:
extern int KeelOver=55; // 15分足の為
extern int Slalom=17; // 15分足の為
ZigAndZag
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8180
