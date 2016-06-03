コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigAndZag - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2081
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータZigZagのもう一つのバージョンです。

パラメータ:

extern int KeelOver=55; // 15分足の為
extern int Slalom=17; // 15分足の為


ZigAndZag

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8180

SignalTable SignalTable

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

Silver-channels Silver-channels

一目均衡表に付けられるインディケータは、トレンド相場でもレンジ相場でも取引を行わせます。

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

Prusax_v61 Prusax_v61

このインディケータは、バーを異なった色でハイライトします。