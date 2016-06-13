無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Weekly_HILO. - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータ Weekly_HILO。高値と安値を表示します。
Weekly_HILO.
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8198
