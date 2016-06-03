無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。
パラメータ:
KPeriod=5;
DPeriod=3;
Slowing=3;
MA_Method=0; // SMA 0, EMA 1, SMMA 2, LWMA 3
PriceField=0; // Low/High 0, Close/Close 1
OverBoughtLevel =80;
OverSoldLevel =20;
show_KD_cross=false;
show_K_OBOScross=true;
show_D_OBOScross=false;
note_Price="PriceField: Low/High = 0, Close/Close = 1";
_MA_Method="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
