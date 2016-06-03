コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

RndTrade - MetaTrader 4のためのエキスパート

4時間に1回、ポジションが開かれます。エントリー方向を判断するために、MathRand()関数が使用されます。結果値が (32767\2)=16383.5を超える場合、エントリーを行います。そうでなければ、エグジットします。エグジットが4時間後に行われます。次に、同じ原理で新しいポジションが開かれます。


バックテスト結果
RndTrade
SystemGates-Server (Build 216)

通貨ペアEURUSD (ユーロドル)
時間軸1時間足 (H1) 2008年3月3日 00:00～2008年3月17日 23:00 (2008年3月3日～2008年3月18日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
ヒストリー内のバー数1263生成されたティックの数116972モデル化の質90.00%
チャートの不一致エラー0
初期証拠金10000.00
純利益1711.80総利益11455.50総損益-9743.70
プロフィットファクタ1.18期待利得25.94
絶対ドローダウン1400.00最大ドローダウン4409.30 (28.05%)相対ドローダウン28.05% (4409.30)
総取引数66ショートポジション35 (42.86%)ロングポジション31 (61.29%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）34 (51.52%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する）32 (48.48%)
最大勝トレード1740.00勝トレード-1610.00
平均勝トレード336.93勝トレード-304.49
最大連続勝ち（利益） 6 (1029.30)連続負け (損失)6 (-3659.30)
最大連続利益 (勝ちの数)2900.00 (2)連続損失 (負けの数)-3659.30 (6)
平均連続勝ち2連続負け2

時間注文ボリューム価格S / LT / P利益残高
12008年3月3日 00:02売り11.001.52050.00000.0000
22008年3月3日 04:02エグジット11.001.52050.00000.00000.0010000.00
32008年3月3日 04:02買い21.001.52040.00000.0000
42008年3月3日 08:02エグジット21.001.52250.00000.0000210.0010210.00
52008年3月3日 08:02売り31.001.52260.00000.0000
62008年3月3日 12:02エグジット31.001.51790.00000.0000470.0010680.00
72008年3月3日 12:02売り41.001.51750.00000.0000
82008年3月3日 16:02エグジット41.001.52660.00000.0000-910.009770.00
92008年3月3日 16:02買い51.001.52670.00000.0000
102008年3月3日 20:03エグジット51.001.51830.00000.0000-840.008930.00
112008年3月3日 20:03売り61.001.51820.00000.0000
122008年3月4日 00:06エグジット61.001.52010.00000.0000-199.308730.70
132008年3月4日 00:06売り71.001.51990.00000.0000
142008年3月4日 04:06エグジット71.001.52020.00000.0000-30.008700.70
152008年3月4日 04:09売り81.001.51980.00000.0000
162008年3月4日 08:09エグジット81.001.51850.00000.0000130.008830.70
172008年3月4日 08:09買い91.001.51840.00000.0000
182008年3月4日 12:09エグジット91.001.52150.00000.0000310.009140.70
192008年3月4日 12:09売り101.001.52160.00000.0000
202008年3月4日 16:09エグジット101.001.52330.00000.0000-170.008970.70
212008年3月4日 16:09売り111.001.52310.00000.0000
222008年3月4日 20:10エグジット111.001.52080.00000.0000230.009200.70
232008年3月4日 20:10売り121.001.52030.00000.0000
242008年3月4日 00:10エグジット121.001.52080.00000.0000-59.309141.40
252008年3月5日 00:11買い131.001.52090.00000.0000
262008年3月5日 04:12エグジット131.001.52000.00000.0000-90.009051.40
272008年3月5日 04:12売り141.001.51990.00000.0000
282008年3月5日 08:12エグジット141.001.51900.00000.000090.009141.40
292008年3月5日 08:12売り151.001.51880.00000.0000
302008年3月5日 12:12エグジット151.001.51840.00000.000040.009181.40
312008年3月5日 12:12買い161.001.51850.00000.0000
322008年3月5日 16:12エグジット161.001.52230.00000.0000380.009561.40
332008年3月5日 16:12買い171.001.52250.00000.0000
342008年3月5日 20:12エグジット171.001.52680.00000.0000430.009991.40
352008年3月5日 20:13買い181.001.52700.00000.0000
362008年3月6日 00:16エグジット181.001.52780.00000.000089.3010080.70
372008年3月6日 00:17売り191.001.52770.00000.0000
382008年3月6日 04:17エグジット191.001.52770.00000.00000.0010080.70
392008年3月6日 04:17売り201.001.52750.00000.0000
402008年3月6日 08:17エグジット201.001.52900.00000.0000-150.009930.70
412008年3月6日 08:17買い211.001.52910.00000.0000
422008年3月6日 12:17エグジット211.001.53220.00000.0000310.0010240.70
432008年3月6日 12:18売り221.001.53230.00000.0000
442008年3月6日 16:18エグジット221.001.53530.00000.0000-300.009940.70
452008年3月6日 16:18買い231.001.53520.00000.0000
462008年3月6日 20:18エグジット231.001.53670.00000.0000150.0010090.70
472008年3月6日 20:19買い241.001.53690.00000.0000
482008年3月7日 00:19エグジット241.001.53870.00000.0000183.1010273.80
492008年3月7日 00:19買い251.001.53910.00000.0000
502008年3月7日 04:20エグジット251.001.53740.00000.0000-170.0010103.80
512008年3月7日 04:20買い261.001.53780.00000.0000
522008年3月7日 08:20エグジット261.001.54000.00000.0000220.0010323.80
532008年3月7日 08:21売り271.001.54010.00000.0000
542008年3月7日 12:21エグジット271.001.54190.00000.0000-180.0010143.80
552008年3月7日 12:21売り281.001.54170.00000.0000
562008年3月7日 16:21エグジット281.001.53560.00000.0000610.0010753.80
572008年3月7日 16:21買い291.001.53580.00000.0000
582008年3月7日 20:21エグジット291.001.53370.00000.0000-210.0010543.80
592008年3月7日 20:21売り301.001.53360.00000.0000
602008年3月10日 00:00エグジット301.001.54020.00000.0000-669.309874.50
612008年3月10日 00:00買い311.001.54010.00000.0000
622008年3月10日 04:01エグジット311.001.53830.00000.0000-180.009694.50
632008年3月10日 04:01買い321.001.53850.00000.0000
642008年3月10日 08:02エグジット321.001.53890.00000.000040.009734.50
652008年3月10日 08:02買い331.001.53890.00000.0000
662008年3月10日 12:03エグジット331.001.53630.00000.0000-260.009474.50
672008年3月10日 12:03売り341.001.53620.00000.0000
682008年3月10日 16:03エグジット341.001.53610.00000.000010.009484.50
692008年3月10日 16:03買い351.001.53620.00000.0000
702008年3月10日 20:04エグジット351.001.53460.00000.0000-160.009324.50
712008年3月10日 20:04売り361.001.53450.00000.0000
722008年3月11日 00:04エグジット361.001.53660.00000.0000-219.309105.20
732008年3月11日 00:05売り371.001.53640.00000.0000
742008年3月11日 04:05エグジット371.001.53540.00000.0000100.009205.20
752008年3月11日 04:05買い381.001.53560.00000.0000
762008年3月11日 08:05エグジット381.001.53540.00000.0000-20.009185.20
772008年3月11日 08:06買い391.001.53560.00000.0000
782008年3月11日 12:06エグジット391.001.54720.00000.00001160.0010345.20
792008年3月11日 12:06売り401.001.54710.00000.0000
802008年3月11日 16:06エグジット401.001.52970.00000.00001740.0012085.20
812008年3月11日 16:06売り411.001.52930.00000.0000
822008年3月11日 20:06エグジット411.001.53120.00000.0000-190.0011895.20
832008年3月11日 20:06売り421.001.53100.00000.0000
842008年3月12日 00:07エグジット421.001.53440.00000.0000-349.3011545.90
852008年3月12日 00:07売り431.001.53420.00000.0000
862008年3月12日 04:07エグジット431.001.53590.00000.0000-170.0011375.90
872008年3月12日 04:07売り441.001.53550.00000.0000
882008年3月12日 08:07エグジット441.001.53650.00000.0000-100.0011275.90
892008年3月12日 08:07買い451.001.53640.00000.0000
902008年3月12日 12:08エグジット451.001.54560.00000.0000920.0012195.90
912008年3月12日 12:08買い461.001.54610.00000.0000
922008年3月12日 16:08エグジット461.001.54640.00000.000030.0012225.90
932008年3月12日 16:08買い471.001.54680.00000.0000
942008年3月12日 20:08エグジット471.001.55300.00000.0000620.0012845.90
952008年3月12日 20:08売り481.001.55330.00000.0000
962008年3月13日 00:08エグジット481.001.55370.00000.0000-67.9012778.00
972008年3月13日 00:08売り491.001.55360.00000.0000
982008年3月13日 04:08エグジット491.001.55570.00000.0000-210.0012568.00
992008年3月13日 04:09売り501.001.55530.00000.0000
1002008年3月13日 08:09エグジット501.001.55410.00000.0000120.0012688.00
1012008年3月13日 08:09買い511.001.55420.00000.0000
1022008年3月13日 12:09エグジット511.001.55990.00000.0000570.0013258.00
1032008年3月13日 12:09売り521.001.56000.00000.0000
1042008年3月13日 16:09エグジット521.001.55670.00000.0000330.0013588.00
1052008年3月13日 16:09売り531.001.55650.00000.0000
1062008年3月13日 20:09エグジット531.001.55760.00000.0000-110.0013478.00
1072008年3月13日 20:10買い541.001.55770.00000.0000
1082008年3月14日 00:11エグジット541.001.56010.00000.0000243.1013721.10
1092008年3月14日 00:11買い551.001.56050.00000.0000
1102008年3月14日 04:11エグジット551.001.56050.00000.00000.0013721.10
1112008年3月14日 04:12売り561.001.56060.00000.0000
1122008年3月14日 08:12エグジット561.001.56130.00000.0000-70.0013651.10
1132008年3月14日 08:13売り571.001.56110.00000.0000
1142008年3月14日 12:13エグジット571.001.55450.00000.0000660.0014311.10
1152008年3月14日 12:13買い581.001.55460.00000.0000
1162008年3月14日 16:13エグジット581.001.56220.00000.0000760.0015071.10
1172008年3月14日 16:14買い591.001.56260.00000.0000
1182008年3月14日 20:14エグジット591.001.56520.00000.0000260.0015331.10
1192008年3月14日 20:14売り601.001.56530.00000.0000
1202008年3月17日 00:00エグジット601.001.57070.00000.0000-549.3014781.80
1212008年3月17日 00:00売り611.001.57050.00000.0000
1222008年3月17日 04:00エグジット611.001.58660.00000.0000-1610.0013171.80
1232008年3月17日 04:00買い621.001.58650.00000.0000
1242008年3月17日 08:00エグジット621.001.58020.00000.0000-630.0012541.80
1252008年3月17日 08:00買い631.001.58060.00000.0000
1262008年3月17日 12:00エグジット631.001.57700.00000.0000-360.0012181.80
1272008年3月17日 12:00買い641.001.57720.00000.0000
1282008年3月17日 16:01エグジット641.001.57580.00000.0000-140.0012041.80
1292008年3月17日 16:01買い651.001.57620.00000.0000
1302008年3月17日 20:01エグジット651.001.57250.00000.0000-370.0011671.80
1312008年3月17日 20:02売り661.001.57230.00000.0000
1322008年3月17日 23:59損切りラインで決済する661.001.57190.00000.000040.0011711.80

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8177

