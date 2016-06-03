コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

FullDump - MetaTrader 4のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_127.php

このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、
わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46

EAの説明:

1. 時間軸: 1時間足-日足;
2. 金融商品: 1,2,3シフトのボリンジャーバンド;期間: 20;
ボリューム: 整数のロット;
3. インディケータ: 14期間のRSI

買いシグナル:
1. 相対強度指数 (RSI) が30を下回るタイミング。
2. 価格がボリンジャーバンドの下部バンドを達成するタイミング。
3. 1時間足チャート上のローソク足が2番目のバンドを超えるタイミング。
4. 初めてローソク足が2番目のバンド以上に終わるタイミング。
5. ただし、損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。
6. 半分ポジションのための1つ目のターゲットは損切りの幅に等しいです。目標が達成され次第、損切りを損益分岐点へ移動する必要があります。
7. 2つ目のターゲットは上部バンドのレベルとなります。


売りシグナル:
1. 相対強度指数 (RSI) が70を上回るタイミング。
2. 価格がボリンジャーバンドの上部バンドを達成するタイミング。
3. 1時間足チャート上のローソク足が2番目のバンドを割るタイミング。
4. 初めてローソク足が2番目のバンド以下に終わるタイミング。

5. ただし、損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。

6. 半分ポジションのための1つ目のターゲットは損切りの幅に等しいです。目標が達成され次第、損切りを損益分岐点へ移動する必要があります。
7. 2つ目のターゲットは下部バンドのレベルとなります。


標準パラメータのバックテスト:

最適化されたパラメータのバックテスト:

フォワードテストはこちらの雑誌の号に掲載された記事よりお願いします。:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8174

