私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
FullDump - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 909
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_127.php
このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、
わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46
EAの説明:
1. 時間軸: 1時間足-日足;
2. 金融商品: 1,2,3シフトのボリンジャーバンド;期間: 20;
ボリューム: 整数のロット;
3. インディケータ: 14期間のRSI
買いシグナル:
1. 相対強度指数 (RSI) が30を下回るタイミング。
2. 価格がボリンジャーバンドの下部バンドを達成するタイミング。
3. 1時間足チャート上のローソク足が2番目のバンドを超えるタイミング。
4. 初めてローソク足が2番目のバンド以上に終わるタイミング。
5. ただし、損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。
6. 半分ポジションのための1つ目のターゲットは損切りの幅に等しいです。目標が達成され次第、損切りを損益分岐点へ移動する必要があります。
7. 2つ目のターゲットは上部バンドのレベルとなります。
売りシグナル:
1. 相対強度指数 (RSI) が70を上回るタイミング。
2. 価格がボリンジャーバンドの上部バンドを達成するタイミング。
3. 1時間足チャート上のローソク足が2番目のバンドを割るタイミング。
4. 初めてローソク足が2番目のバンド以下に終わるタイミング。
5. ただし、損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。
6. 半分ポジションのための1つ目のターゲットは損切りの幅に等しいです。目標が達成され次第、損切りを損益分岐点へ移動する必要があります。
7. 2つ目のターゲットは下部バンドのレベルとなります。
標準パラメータのバックテスト:
最適化されたパラメータのバックテスト:
フォワードテストはこちらの雑誌の号に掲載された記事よりお願いします。:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=46
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8174
インディケータHeiken_Ashi_Ma_T3。LinearRegSlope_v1
インディケータLinearRegSlope_v1。
МetaТrader 4からExcelにデータを移動するためのDLLライブラリです。株価の天井や底を判断することが必要･･･
AMAのユーロドル 1分足で動作します。