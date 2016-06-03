コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BreakOut_Panca_eagle - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータBreakOut_Panca_eagle。

パラメータ:

extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;


BreakOut_Panca_eagle

