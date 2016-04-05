und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Otcfx_b-clock modified V3.2 - Indikator für den MetaTrader 4
- 811
Indikator Otcfx_b-clock modified V3.2. Eine andere Version des empfohlenen Indikators.
Parameter:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Otcfx_b-clock modified V3.2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8153
