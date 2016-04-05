CodeBaseKategorien
Otcfx_b-clock modified V3.2 - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator Otcfx_b-clock modified V3.2. Eine andere Version des empfohlenen Indikators.

Parameter:

BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;


Otcfx_b-clock modified V3.2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8153

